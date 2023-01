Atletica | Iapichino seconda nei 60 metri ad Ancona in 7 47

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023), 15 gen. - (Adnkronos) - È il rettilineo dello sprint a prendersi la scena nel meeting al Palaindoor di, dove comincia con il piede giusto la stagione di Larissa. All'esordio l'azzurra si mette alla prova nei 60correndo in un significativo 7.47 dopo il 7.54 della batteria. Una specialità inconsueta per la ventenne fiorentina delle Fiamme Gialle che si era cimentata su questa distanza per l'ultima volta da cadetta (8.21 nel 2016) e che tra una settimana debutterà nel “suo” salto in lungo, domenica prossima a Valencia nei Campionati del Mediterraneo under 23. In finale chiude al secondo posto dietro alla 16enne Alice Pagliarini (Atl. Fano Techfem) capace di sfrecciare in 7.46, ritoccando il 7.48 del primo turno, a soli due centesimi dalla migliore prestazione italiana under 18. Al maschile ...