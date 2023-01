Atletica | Cross Cinque Mulini | secondo posto per Yeman Crippa

(Di domenica 15 gennaio 2023) L'azzuro "Ora mi concentro sulla maratona, andrò ad allenarmi in Kenya". MILANO - C'è di nuovo un azzurro sul podio della. Applausi per ildinello "storico" ...

Footballnews24.it

Applausi per il secondo posto di Yeman Crippa nello "storico"di San Vittore Olona (Milano), edizione numero 91, dietro soltanto al keniano Gideon Rono che allunga nell'ultimo dei cinque giri. ...... Liguria terza al Torneo delle RegioniVal Lerrone, secondo e quinto posto al 12°Reale Champions League, il 2023 della Pro Recco riparte da Hannover Atletica, Cross Cinque Mulini: Crippa nel mito di Cova, orari e programma di gara Sofiia Yaremchuk ha vinto la mezza maratona di Terni con il tempo di 1h11:16. La Campionessa Italiana si è presentato nella località umbra con l’intento di verificare la propria condizione fisica in v ...L'azzuro 'Ora mi concentro sulla maratona, andrò ad allenarmi in Kenya'.MILANO (ITALPRESS) - C'è di nuovo un azzurro sul podio della Cinque ...