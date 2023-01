Atletica | Cinque Mulini | Crippa secondo dietro al keniano Gideon Rono

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) San Vittore Olona, 15 gen. -(Adnks) - C'è di nuovo un azzurro sul podio della. Applausi per ilposto di Yemannel leggendario cross di San Vittore Olona (Milano), edizione numero 91,soltanto alche allunga nell'ultimo deigiri. Ma il campione europeo dei 10.000 riesce a lottare per il successo, mancato di appena sei secondi, e riporta l'Italia nei primi tre al maschile come non accadeva da diciotto anni, da quando Stefano Baldini nel 2005 arrivò terzo. Esulta il pubblico presente, in tribuna e sul suggestivo percorso che attraversa il mulino Meraviglia, anche se l'ultimo trionfo azzurro resta quello di Alberto Cova datato 1986. Un'altra gara ...