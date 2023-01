(Di domenica 15 gennaio 2023) Unaesagerata strapazza la: a Bergamo finisce 8 - 2 per la squadra di Gian Piero Gasperini che con una prova di forza conquista tre punti preziosi per la zona Champions League. ...

Agenzia ANSA

Sullo stesso argomento Juventus- Salernitana, il racconto della partita La sfida ha avuto uno sviluppo inatteso, soprattutto nella prima frazione. Sono bastati cinque minuti alla squadra di ...Apre le marcature Boga al 5', al 10' il momentaneo pareggio dei granata con Dia poi è un monologo bergamasco: al 20' Lookman su rigore riporta l'in vantaggio, tre minuti dopo Scalvini segna ... Atalanta travolgente, 8-2 alla Salernitana - Calcio Una vittoria travolgente, come non si vedeva da tempo nella storia della Serie A. L'Atalanta di Gasperini si impone sulla Salernitana per 8-2, con un parziale di 5-1 al 45'.I nerazzurri di Gasperini hanno dato spettacolo al Gweiss Stadium e ora puntano la Juve: alla squadra di Nicola non sono bastati i gol di Dia e Nicolussi Caviglia ...