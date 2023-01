Atalanta-Salernitana | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023) Alle ore 18:00 va in scena, match valido per la diciottesima giornata diA. Una partita che vedrà affrontarsi dueche hanno mostrato un andamento altalenante in stagione. Gli uomini di Gasperini stazionano al sesto posto con 31 punti e cercano punti pesanti per restare aggrappati al treno che porta all’Europa che conta. La Dea, con una vittoria, aggancerebbe la Lazio in quinta posizione, e nel mentre metterebbe pressione alla Roma – ferma anch’essa a 31 punti – impegnata nel posticipo contro la Fiorentina. La squadra di Nicola, invece, occupa la quindicesima posizione con 18 punti, e ha bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Le ultime da, con le...