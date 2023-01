Atalanta-Salernitana | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ile isudi, match valido per la diciottesima giornata di. Al Gewiss Stadium i nerazzurri vogliono un’altra vittoria, i granata devono tornare al successo che manca ormai da troppo tempo, anche se la classifica non è troppo preoccupante. Chi riuscirà a vincere? Fischio d’inizio fissato alle ore 18 di domenica 15 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Marco Parolo. SportFace.

Alle 17.00 ci collegheremo con Daniele Fortuna per le anticipazioni e la radiocronaca della partita di Serie A,(fischio d'inizio alle ore 18.00). In contemporanea il match di ...Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 12:30 Sassuolo - Lazio 15:00 Torino - Spezia Udinese - Bologna 18:0020:45 Roma - Fiorentina SUPERCOPPA DI SPAGNA ... Atalanta-Salernitana: la conferenza di Gasperini Gasperini pronto a dare fiducia a Hojlund con Lookman in panchina. Negli ospiti assente Da ...