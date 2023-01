Atalanta-Salernitana domenica 15 gennaio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Calciomercato.com

Commenta per primo Alle 18, l'ospita lain un match che potrebbe portare a risvolti interessanti per la classifica degli orobici. Con la sconfitta della Juve a Napoli e il pareggio del Milan a Lecce in zona ......5 - 1 (venerdì) CREMONESE - MONZA 2 - 3 (sabato) LECCE - MILAN 2 - 2 (sabato) INTER - VERONA 1 - 0 (sabato) SASSUOLO - LAZIO 0 - 2 TORINO - SPEZIA 0 - 1 UDINESE - BOLOGNA 1 - 2... Atalanta-Salernitana: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming I nerazzurri giocano per ritornare a vincere in casa, la Salernitana per importanti punti salvezza. Segui qui la diretta web del match.Le formazioni ufficiali di Atalanta-Salernitana, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 18 di domenica 15 gennaio al Gewiss Stadium dove si sfidano i nerazzu ...