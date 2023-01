Atalanta-Salernitana 8-2 | il tabellino

Calciomercato.com

batte8 - 2 La cronaca Alle 15 Torino - Spezia 0 - 1 La cronaca Udinese - Bologna 1 - 2 La cronaca8 - 2 all'85'! Rete di Zortea.7 - 2 al 61'! Rete di Ederson . Pregevole destro a giro di Ederson da fuori area, nulla da fare per Ochoa- ...Il treno Champions League è lì, a soli tre punti. L'strapazza 8 - 2 lainguaiando Davide Nicola e si avvicina (a pari merito con la Lazio) all'accoppiata Inter - Juventus, quella che vale la qualificazione alla prossima Champions ... Atalanta-Salernitana: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Larghissima vittoria per l'Atalanta, che ha battuto 8-2 la Salernitana nella gara valida per la ventesima giornata di Serie A. I bergamaschi hanno ottenuto i tre punti grazie alla doppietta ...Partita senza storia, Atalanta a valanga sulla Salernitana che esce con le ossa rotte dal Gewiss stadium, letteralmente asfaltata dagli uomini di Gasperini. Gasperini non rischia Demiral che ...