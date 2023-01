Atalanta | risentimento muscolare per Zappacosta | previsti esami tra 48 ore

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ancora problemi fisici per Davide, che non sembra avere pace in questa stagione. Dopo aver saltato già 13 partite per infortunio, l’esterno dell’è stato costretto ad abbandonare il campo contro la Salernitana al 58?. Il motivo è unal flessore sinistro, che gli ha impedito di proseguire la gara. Per lui in programmastrumentali tra 48 ore. SportFace.

