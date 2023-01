Atalanta | occhio alla porta | Ochoa sogna il 6° Mondiale e ora salva la Salernitana E chi gliene fece 2? Un giovane Papu

(Di domenica 15 gennaio 2023) Que viva Mexico! Si può incassare 3 goal in 2 partite (i primi 2 nel quarto d’ora iniziale del debutto) ed essere il migliore in campo per distacco? Sì, se in 180 minuti riesci nell’impresa di fare 18 parate. Diciotto. …

Altro over può arrivare da- Salernitana (i nerazzurri sono assai più fragorosi in trasferta, quindicesimi in casa e secondi fuori,) e il gol tra Torino e Spezia (granata un po' ...Oggi tocca a Lazio e, impegnate contro Sassuolo e Salernitana per guadagnare punti importanti nella corsa all'Europa. I n serata, il big match dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina.... Atalanta, occhio alla porta: Ochoa sogna il 6° Mondiale e ora salva ... La Serie A torna in campo oggi per altre cinque partite della 18a giornata. Si parte alle 12.30 con Sassuolo-Lazio, il turno terminerà domani con Empoli-Sampdoria. Queste le ultime novità dai campi e ...