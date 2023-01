Atalanta | nerazzurri a segno con sette giocatori diversi Mai successo in Serie A

(Di domenica 15 gennaio 2023) Un grande record per l’che grazie alla vittoria per 8-2 contro la Salernitana è entrata nella storia. Ecco la motivazione L’contro la Salernitana ha vinto per 8-2, ma oltre al risultato spettacolare in sé va anche dato atto di un record tanto importante quanto unico inA: stabilito esattamente stasera. Idi Gian Piero Gasperini sono andati acon ben 7 marcatori: Boga, Lookman, Scalvini, Koopmeiners, Ederson, Hojlund e Zortea. Ciliegina sulla torta di un match disputato ad alti livelli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

