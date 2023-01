Atalanta | le pagelle di CM | Højlund e Lookman dilagano | Gasp a -3 dalla Juve

(Di domenica 15 gennaio 2023) Musso 6: impossibile parare il gol di Dia, a tu per tu, per il resto fatica un po’ ma è sempre attento fino al gol di Nicolussi...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23:- Salernitana Ledei protagonisti del match trae Salernitana, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo ......crisi nera con la vittoria che manca ormai dalla sfida del 6 novembre al Vismara contro l'. ... CLICCA PER LELarghissima vittoria per l'Atalanta, che ha battuto 8-2 la Salernitana nella gara valida per la ventesima giornata di Serie A. I bergamaschi hanno ottenuto i tre punti grazie alla doppietta ...Atalanta-Salernitana è la partita delle 18. Queste le formazoni ufficiali, con Boga titolare tra i nerazzurri, mentre Nicola ha scelto Pirola al posto di Radovanovic. Atalanta ...