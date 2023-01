Atalanta | fissato il prezzo per un difensore

TUTTO mercato WEB

anche per gli uomini di Thiago Motta contro l'. All'Udinese manca la vittoria Dopo una ... L'Over 1.5 secondo tempo èa 2.06 da Netbet, 2.05 per Sisal e 2.00 su Bet365. La formazione ...Nel mezzo il paria 3,40. Tammy Abraham cerca un gol in casa, che in Serie A manca dal ... Cerca di non staccarsi dalla zona Europa l', favorita a 1,38, sulla Salernitana data vincente a ... TMW - Dopo Malinovskyi un altro big può lasciare l'Atalanta. Fissato il prezzo di Duvan Zapata Non solo il rinnovo di Leao ma anche altre operazioni per l’immediato futuro. Il Milan è attivo su più fronti. Uno di questi riguarda Brahim Diaz. Il club rossonero è ...Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Salernitana, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium i nerazzurri vogliono un’altra vittoria, i granata devo ...