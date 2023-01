Atalanta devastante | la Salernitana battuta 8-2

Leggi su agi

(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - Grazie ad una prova di forza, l'batte largamente una spenta. Al Gewiss Stadium finisce addirittura 8-2 con la doppietta di Lookman e le reti di Boga, Scalvini, Koopmeiners, Hojlund, Ederson e Zortea, mentre a nulla serve il momentaneo pareggio ospite di Dia e il primo sigillo in Serie A di Nicolussi Caviglia. La squadra di Gasperini si prende il secondo successo di fila, riagguantando immediatamente la Lazio al quinto posto a 34 punti, mentre gli uomini di Nicola, al sesto turno senza vittorie, restano fermi a quota 18 portando a casa un ko pesantissimo. L'avvio di gara è scoppiettante e in appena dieci giri d'orologio le due squadre danno vita ad un bel botta e risposta: al 5' apre le marcature Boga con un destro da fuori deviato da Nicolussi Caviglia, al 10' risponde immediatamente Dia che non ...