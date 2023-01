DailyNews 24

... il Milan in affanno con il pareggio a Lecce che fa precipitare i rossoneri a meno 9 dal. Pioli © LaPresseUn momento complicato per entrambi che potrebbe far nascere anche undi mercato. ..."Nel 2022 abbiamo avuto un aumento del passaggio di tir sull'del Brennero dell'8 percento ... dove il Governo tiene basse le accise proprio per questo motivo e raggiungono anchesenza fare ... Asse Napoli-Fiorentina: si lavora allo scambio di mercato Lo show del Napoli contro la Juve ha fatto in queste ore il giro del mondo. Le magie degli azzurri sono diventate in poche ore uno spot per il calcio italiano: è stata la grande notte di Spalletti, ch ...News di mercato da SkySport sull'asse Napoli-Fiorentina, in particolare sul ruolo del portiere. Gli azzurri, infatti, hanno avviato i primi contatti con i viola per uno scambio tra ...