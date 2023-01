Ascolti tv | chi ha vinto tra C' è posta per te e Tali e Quali Show

Today.it

TV 14 gennaio 2023 :ha vinto la prima serata tra C'è posta per te e Tali e Quali Su Rai1 è andato in onda lo spettacolo condotto da Carlo Conti che si è dovuto scontrare con il people ...tv di sabato 14 gennaio 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Tali e Quali " contro " C'è posta per te ".ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, sabato 14 gennaio 2023 Scopriamo i dati Auditel e didella prima serata con una attenzione particolare rivolta a quelli ... Ascolti tv, chi ha vinto tra The Voice Senior e Fosca Innocenti 2 Ascolti sabato 14gennaio 2023: chi ha vinto la sfida tra la seconda puntata di C’è Posta per Te e Tali e Quali, lo show di Rai Uno condotto da Carlo Conti Ieri sera sono andati in onda due dei progr ...C'è posta per te e la sfida con Tali e Quali: ecco com'è andata in ascolti la serata di ieri Secondo appuntamento ieri sera, sabato 14 gennaio 2023, con ...