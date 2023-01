Arsenal | niente Mudryk ma c'è un altro colpo in canna | ecco chi può arrivare

Juventus News 24

E l'capolista, che ha 9 punti di vantaggio dopo la vittoria sul Tottenham, ora non appare ... Solo difesaaffatto: 2 gol e 3 assist da mediano , uno e uno nelle prime due partite del ...E' ancora presto per parlare di titolo, ma a questo punto appare chiaro come sia l'la squadra da battere in stagione.da fare per il Tottenham di Conte, ancora sconfitto in casa per 2 -... Mudryk, colpo di scena! Affare fatto, niente Arsenal: dove giocherà Nel derby del Nord di Londra, match che ha chiuso la ventesima giornata del campionato di Premier League 2022/2023, l'Arsenal ha sconfitto per 2-0 il Tottenham.Il Chelsea fatica in campionato, ma continua a spendere sul mercato. Il prossimo colpo dei Blues si chiama Mychajlo Mudryk, che è pronto ad approdare alla corte di Graham Potter.