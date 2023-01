Arrivi già ridotti Piantedosi canta vittoria sulle Ong

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Già si vedono i primi effetti della stretta del governoOng. "Abbiamo ridotto il numero delle persone che ci vengono portate" dalle navi delle Organizzazioni non governative "senza che questo sia andato a detrimento del salvataggio delle persone: questa è la strada giusta e dobbiamo proseguire su questa strada", ha detto il ministro dell'Interno Matteo, ospite domenica 15 gennaio di "Zona Bianca" su Rete 4. "I nostri salvataggi in mare sono quelli veri - spiega l'ex prefetto di Roma - Sono quelli che sono nella filosofia originaria del diritto internazionale del mare e che prevedono che una persona, un naufrago, assuma questa condizione in un momento specifico e ci sia qualcuno pronto a salvarlo nell'occasione. Non certo si deve pensare a casi in cui le persone partono già sapendo di doversi mettere nelle condizioni di ...