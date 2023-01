Arrigo Sacchi | “Faccio il tifo per il Napoli! Al gol di Kvara mia moglie si è spaventata”

AreaNapoli.it

, ex allenatore, ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti nella partita stravinta contro la Juventus, ex allenatore, ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti. PAROLE - "...Cipriani, disavventura in aeroporto a Venezia. Vacanza rovinata: 'Il volo perso per la ... A seguito del controllo la Asl ha proceduto a togliere dal libero utilizzo tredi alimenti, per ... Sacchi: 'Napoli, al gol di Kvara ho gridato: mia moglie si è spaventata. Colpito da 3 azzurri' L'ex allenatore del Milan, intervista da Il Mattino, ha commentato la pesante sconfitta della Juve a Napoli e le differenze tra le squadre ...Una sconfitta dolorosa quella della Juventus sul campo del Napoli che ha fatto emergere tanti dubbi: il pensiero di Sacchi sui bianconeri ...