ARPA Veneto | Concorso per 2 Assistenti di Laboratorio

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 15 gennaio 2023) L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale delha indetto unPubblico per selezionare 2 Figure Professionali come Assistente Tecnico, indirizzo Laboratoristico. Per queste Posizioni viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si comunica inoltre che di questi 2 Posti 1 é riservato ai Volontari delle Forze Armate. Collegati quotidianamente al sito Posizioni Aperte.com per scoprire le novità sui Bandi in uscita, Comuni, Province, Istruzione e Sanità, tantissime sono le possibilità di Candidatura, cerca la Professionalità in linea con i tuoi requisiti e compila la domanda. Bando diSi rende noto che é indettopubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di assistente ...