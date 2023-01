Arisa | con le autoreggenti scatena i followers | Foto virale

PASSIONEtecnologica.IT

ha detto che è roba splatter 3. valeria non pensava non si potesse fare 4. la cucca ha detto che non si dovrebbe fare neanche a casa (solo ago e inchiostro rischi infezioni) #Amici22 https:/...Inoltreha detto che è roba splatter. La Cuccarini ha detto che non si dovrebbe fare neanche a casa (solo ago e inchiostro rischi infezioni) '. Altri invece pensano che i ragazzi abbiano ... "Finché il cuore batte...": Arisa, il triste annuncio sconvolge i suoi fan ... La bellezza della cantante è semplicemente straordinaria; Arisa sa benissimo come mandare fuori di testa tutti i suoi fan.Il nuovo look di Arisa è grintoso e rock, con protagonista uno dei capi must di stagione: i pantaloni di pelle, che ha scelto di colore rosso fuoco ...