Antonino Spinalbese piovono accuse | fuori ha visto sua figlia | il GF VIP mente

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ieri pomeriggioha fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello VIP 7. E il suo ingresso non è passato inosservato. I vipponi hanno posto molte domande adche ha cercato di far capire tante cose senza però poter entrare nei dettagli ma i più attenti, sembrano aver colto molto dalle parole dell’ex di Belen. Molti spettatori si dicono indignati da quello che è stato l’atteggiamento che il Grande Fratello VIP ha riservato a, una sorta di favoritismo rispetto ad altri concorrenti. Il motivo? Molti spettatori, che ieri hanno seguito con particolare attenzione la diretta del GF VIP sul canale 55, hanno iniziato a credere cheabbia avuto modo di fare diverse cose durante la sua assenza e non sia stato sempre in quarantena. In particolare sono tanti i ...

Grande Fratello

... sino a quando un freeze ha gelato i concorrenti che, senza poter reagire, hanno assistito al rientro di. L'hairstyle aveva lasciato momentaneamente il gioco il 31 dicembre scorso ...Grande Fratello Vip,rientra in Casa mentre scatta il freeze per tutti gli altri Vipponi., bacia tutti, anche Nikita Pelizon con cui il Gieffino non ha mai avuto un buon rapporto. ' Lo do ... Il ritorno di Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Di recente Oriana Marzoli ha avuto diversi scontri con Dana Saber e, in una occasione, è anche arrivata alle mani con la donna. In passato, invece, ...Si accende la passione nella casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Durante la notte appena trascorsa, i due gieffini si sono lasciati andare a un momento di intimità e qu ...