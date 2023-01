Anna de Wolkoff Una russa | un americano e un italiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il 1940 fu un anno molto convulso in Gran Bretagna nella ricerca di spie e disfattisti. La storia inizia a Londra, quando fu scoperta una organizzazione sovversiva filo tedesca e anti semita nella quale aveva ruolo principale una donna, di origini russe, naturalizzata britannica, taldee un membro dell’ambasciata degli Stati Uniti, Tyler Kent, precedentemente in missione a Mosca, fluente in russo.era figlia maggiore del contrammiraglio Nicolas, già addetto navale all’ambasciata di Russia a Londra.aveva aperto nel giugno 1935 una elegante sartoria, usata probabilmente come “copertura”, chiusa nel luglio 1939, prima dell’inizio della guerra. La “sarta” si era arruolata nel servizio ausiliario femminile dei pompieri. Nel 1935 MI5 aveva esaminato la sua domanda per essere impiegata come ...

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

... ma dopo aver parlato con lei ho vinto Wimbledon') mentre Holgate svela che fua convincere Hugh Jackman ad accettare il ruolo in The Greatest Showman mentre Stephanie Winston, che per ...... ma dopo aver parlato con lei ho vinto Wimbledon') mentre Holgate svela che fua convincere Hugh Jackman ad accettare il ruolo in The Greatest Showman mentre Stephanie Winston, che per ... Esce la biografia non autorizzata di Anna Wintour, mito della moda ...