Angelus | Papa Francesco | il segreto per servire al meglio gli altri

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nell’di oggi, domenica 15 gennaio,ci invita a guardare alla figura di San Giovanni Battista per crescere nello spirito di servizio. Alla scuola del Precursore del Messia possiamo imparare, insegna il, come essere liberi dagli attaccamenti che ci condizionano e ci impediscono di seguire le orme del Signore Gesù. Come sempre L'articolo proviene da La Luce di Maria.

ilmessaggero.it

Francesco al termine dell'ha annunciato che il 30 settembre avrà luogo a piazza san Pietro una veglia ecumenica di preghiera per affidare i lavori della 16esima assemblea dei Sinodo dei ...Al termine della preghiera dell'Francesco ha poi ricordato l'appuntamento della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si apre il 18 gennaio e quest'anno ha per tema l'... Papa Francesco all'Angelus: «Fa bene anche a noi farci da parte al momento opportuno» Città del Vaticano - «Farà bene anche a noi coltivare, come Giovanni, la virtù di farci da parte al momento opportuno, testimoniando che il punto di riferimento della vita ...All’Angelus Francesco prendendo ad esempio Giovanni il Battista ha invitato a riflettere sull’importanza per gli educatori di imparare a “farsi da parte”. Ha anche annunciato p ...