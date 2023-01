“Andrebbe fucilata” L’odio rosso si scaglia contro Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Giorgiadisfa l’Italia unita da Garibaldi. Altro che fare l’Italia, insieme a Calderoli e Salvini con l’autonomia differenziata spaccano l’Italia in tanti staterelli. Garibaldi li prenderebbe a fucilate“. Queste sono le parole choc di Maurizio Acerbo (e giustamente voi direte: chi sarebbe costui?), segretario di Rifondazione Comunista. Parole che dovrebbero essere prese sul serio e come estremamente preoccupanti, se solo Rifondazione Comunista fosse un movimento di massa (alle ultime elezioni ha preso ben l’1,3 per cento dei consensi, insieme alla lista di De Magistris, e ben zero seggi) e non fosse un partito ancorato alla logica ottocentesca marxista, che sfila nelle piazze italiane all’insegna del pugno chiuso, accompagnato dal simbolo con falce e martello. Insomma, dovrebbe essere preso serissimamente, se solo non fosse un partito ancora legato alla logica ...