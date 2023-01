Andreas Muller | chi è | età | carriera | Amici | chi è la fidanzata Veronica Peparini | fratello | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Alba Parietti, Iva Zanicchi e Gloria Guida, anche, ex maestra di. Che sarà in studio, ancora una volta, con il suo compagno, giovane ballerino, che ha conosciuto proprio nel talent show di Maria De Filippi. I due, così complici e innamorati, si racconteranno a cuore aperto: dallaai successi fino all’amore che li lega e li tiene uniti. Cosa sappiamo suè nato il 2 giugno del 1996 in Germania, a Singen, da padre tedesco e madre calabrese.è tornato in Italia quando era molto piccolo e ha ...