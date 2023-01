Amici di Maria De Filippi | commenti a caldo 15 01 23

Il Serale di, dunque, prenderà nuovamente il posto di C'è Posta Per Te, confermando la prima serata del sabato nella mani diDe Filippi. Il primo appuntamento sarà quello di sabato 18 ...Ora da morto il cardinale sarà sepolto nella cattedrale di Santaa Sydney. Papa Francesco ha ricordato la sua testimonianza coerente e impegnata, la dedizione al Vangelo e alla Chiesa, e ...Nel talent show di Rai Uno viene menzionata la conduttrice pavese: imbarazzo in studio, Conti cava tutti dall'impaccio ...Federico Leli è la new entry ad Amici: c’è grande emozione per l’arrivo di uno dei più grandi ballerini e coreografi latino americani a livello internazionale. La curiosità su di lui è tanta, ecco tut ...