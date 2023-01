Amici 22 | Tommy Dali viene eliminato da Rudy Zerbi

Libero Magazine

Intanto fanno discutere due eliminazioni importanti ad. Nella prima puntata del 2023 è stato ... Chi invece non verrà riammesso è il cantanteDali , un altro dei più apprezzati dell'edizione.Al termine della puntata didel 15 gennaio verrà comunicata l' eliminazione diDali, che ha già suscitato polemiche in rete dopo la registrazione di qualche giorno fa. Gravi fatti ad Amici, fuori Tommy e Valeria. Cos'è successo L’allievo Giovanni Cricca è stato ripescato dopo l’eliminazione, questo non era mai successo in tutta la storia del programma Amici. Che cosa è successo davvero C’entrano i fatti avvenuti a Capodanno ...Niveo età. Nato nel 2004 a Pescia, in provincia di Lucca, Marco Fasano, in arte Niveo, è un cantante della scuola di Amici 2022.