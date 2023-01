Amici 22 | Maria De Filippi perde le staffe con Wax | “Il capobanda più co***one di tutti”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 15 gennaio 2023) Particolarmente furiosa dopo lo scandalo della noce moscata,Deha insolitamente esaurito la pazienza e la calma che la contraddistinguono durante il confronto tra l’alunno Wax e la sua insegnante Arisa, poco prima che il cantante venisse punito per le sue azioni tramite una sfida immediata. L’atteggiamento quasi menefreghista del giovane allievo di22 è stato sufficiente a farla sbottare.22,Destufa della maleducazione All’ennesima insolenza del giovaneha perso completamente le, rivolgendosi al cantante dice: “Wax, non dare le spalle alle persone che ti parlano – poi con tono più fermo e severo del solito – La maleducazione comincio a non sopportarla più.” Mentre Arisa spiegava al suo allievo che ...