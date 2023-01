Amici 22 | eliminazione choc | fuori Tommy Dali | Cricca riammesso Maria infuriata | «Basta maleducazione»

Fanpage.it

choc ad22 . Nella puntata pomeridiana sono finiti al centro studio sei allievi, in sospensione di giudizio. Tra questi, Tommy Dali che é stato l'eliminato senza sfida. Ma perchè è ...Per entrambi, l'era stata proposta dal docente di canto Rudy Zerbi, intenzionato a ... Adesso che è stato svelato quando inizia il serale di2023, si attende lo stop alle sfide ... Perché Cricca può rientrare nella scuola di Amici 22 dopo l ... Eliminazione choc ad Amici 22. Nella puntata pomeridiana sono finiti al centro studio sei allievi, in sospensione di giudizio. Tra questi, Tommy Dali che é ...La puntata di domenica 15 gennaio di Amici 22 è decisiva per alcuni degli allievi della scuola, coinvolti in un episodio che ha dato da parlare ...