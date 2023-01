Amici 22 | eliminato Tommy Dali | Cricca riammesso Maria De Filippi infuriata | «Basta maleducazione»

TPI

ROMA - Rudy Zerbi questa volta non ha lasciato correre e ha sentenziato l'eliminazione di Tommy Dali. Il cantante di, insieme a Maddalena, NDG, Samu, Guera e Wax, è finito al centro di quello che è stato ribattezzato 'Capodanno Gate'. La tesi più accreditata è che i ragazzi avrebbero utilizzato della noce ...Dopo le anticipazioni su22 che vi abbiamo dato insieme adNews si è aperto il Capodanno - gate . Cosa è accaduto Tante le teorie, ma si è capito ancora ... Zerbi haTommy Dali ... Amici 2022 2023: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 15 gennaio Eliminazione choc ad Amici 22. Nella puntata pomeridiana sono finiti al centro studio sei allievi, in sospensione di giudizio. Tra questi, Tommy Dali che é ...La puntata di domenica 15 gennaio di Amici 22 è decisiva per alcuni degli allievi della scuola, coinvolti in un episodio che ha dato da parlare ...