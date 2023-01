Amici 22 | ecco le prime dichiarazioni di Tommy Dali dopo l’eliminazione

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 15 gennaio 2023) Oltre allo scandalo della noce moscata, il cantantegià da tempo non stava conducendo una buona condotta all’interno del programma di22. Il suo insegnante Rudy Zerbi gli aveva già dato numerosi avvertimenti e all’ennesimo provvedimento disciplinare ha deciso chediretta fosse la punizione più giusta per il suo alunno, impedendogli di partecipare alla sfida immediata, come è stato per gli altri alunni responsabili.22,le parole diSul suo ultimo post di Instagram scrive: “Sono entrato adperché ho ascoltato quella luce che continuavo a vedere, quella voglia di uscire dal buio, con l’unico mezzo che mi era rimasto, la musica, la voglia di esrmi. Adesso ...