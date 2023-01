Amadeus macchina da soldi | quanto fa guadagnare alla Rai con Sanremo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Manca poco a. Dal 7 all'11 febbraio andrà in scena la 73esima edizione della kermesse musicale. A condurlo ancora una volta,. Il volto Rai, oltre a essere al timone del Festival, ne è anche il direttore artistico. Una scelta azzeccatissima se si considera che con lui è boom di ascolti e raccolta pubblicitaria. Quest'anno debutta il nuovo title-sponsor, Banca Ifis, che subentra a Tim, la quale versava intorno agli 8,5 milioni di euro. Tra i partner si conferma Costa Crociere. A fare però la differenza sul conto finale sono gli spot televisivi e il numero di spettatori. Nel 2020 si è stabilito il record di 15,4 milioni di persone davantitv durante uno spot. Pertanto, la raccolta pubblicitaria è salita dai 37 milioni del 2020 ai 38 del 2021 e poi ai 42 del 2022. Per questa edizione si punta a crescere. A ...

Il Cirque du Soleil è unaperfetta. Nella magnificenza, prima ancora che nei numeri. Spettacolari. E chissà se la Rai e, per il prossimo Festival di Sanremo , non abbiano già in ...Ladell'evento televisivo italiano più importante si è messa in moto già molti mesi fa. Pochi ancora gli ultimi dettagli che, direttore artistico e conduttore della kermesse ... Sanremo 2023, Amadeus "macchina da soldi": quanto fa guadagnare alla Rai Festival di Sanremo 2023, Amadeus annuncia al Tg1 Paola Egonu co-conduttrice del Festival. Ecco chi è la prescelta dal direttore artistico.Con la sua conduzione il Festival è diventato una macchina da soldi. Farsi pubblicità costa 117.000 euro al secondo ...