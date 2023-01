Amadeus a Sanremo colleziona figurine | ci mancava Egonu

(Di domenica 15 gennaio 2023) Due sono gli argomenti in cima ai telegiornali di stato e sono due eterni ritorni: quello die quello di Fiorello, si può star certi che accada quel che accada, invasioni, inondazioni, pandemie, carestie, dovesse pure scoppiare la terza guerra mondiale i notiziari di regime vi diranno: ma prima, sentiamo le ultime novità dal Festival e da Viva Rai Due. Ama e Fiore, Fiore e Ama, Ama il Fiore in saecula saeculorum. Poi si vanno sempre più assomigliando, davvero l’amicizia rende siamesi, sarà l’aria della Rai, quella brezza di ricchezza, di privilegio che è dato respirare a chi ha successo perché sa come non rompere mai i coglioni a nessuno; artisti, sì, ma dell’equilibrismo con sotto la rete del potere, che non è quello dei governi che passano ma dei mammasantissima che restano. Oggi toccava al gemello veneto, ma sentiamo cosa ha da dirci ...

Agenzia ANSA

Bruno Vespa in collegamento con Mara Venier, annuncia in esclusiva a 'Domenica In': 'Zelensky so che voleva venire a, in collegamento naturalmente, ho parlato con, e gli ho potuto dire, caro Presidente lo aspettiamo per la serata finale del Festival di.' www.raiplay.itIntervenendo a Domenica In, Vespa ha rivelato che Zelensky gli ha chiesto di poter essere ospite al Festival di. Il giornalista ha chiamato, che ha confermato che il presidente ... Sanremo: Francini ed Egonu conduttrici per una sera con Amadeus In collegamento a Domenica In, Bruno Vespa ha infatti rivelato che il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky interverrà in collegamento a Sanremo 2023 l’11 febbraio. E Amadeus ha confermato. Questo ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si collegherà con il teatro Ariston per la serata finale del Festival di Sanremo. L'annuncio dato ...