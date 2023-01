“Almeno 16 morti e decine di feriti” Aereo precipita sulla città | 72 persone a bordo VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tragedia nei cieli:to uncon 72. Ingente il bilancio dei danni in cui si confermano16e diversi. Siamo in Nepal, qui un portavoce della compagnia aerea Yeti Airlines ha confermato il tragico incidente: “Ci sono 68 passeggeri ae quattro membri dell’equipaggio”. E ancora il portavoce Sudarshan Bartaula: “I soccorsi sono a lavoro, al momento non sappiamo se ci siano sopravvissuti”. Tra l’altro il Nepal è un luogo pieno di turisti e anche nell’aeromobile ce n’erano. Tra loro: cinque indiani, 4 russi, un irlandese, 2 sudcoreani, un francese, un argentino, un australiano. Nel frattempo la televisione di stato ha riferito che alcuni corpi sono stati recuperati dal luogo ...