All' Inter basta Lautaro contro il Verona | il Milan riacciuffa il Lecce 2-2 | Cremo ko a Monza | esonerato Alvini

fcinter1908

'81', Kristjan Asllani sfiora il gran gol dalla distanza, ma non inquadra lo specchio dopo la ... Nel finale, l'Hellas tenta in l'assalto per il pareggio, ma l'regge e conduce in porto tre ......il Lecce e può dirsi fortunato se'intervallo i gol al passivo erano appunto solo 2, ché altrimenti anche l'orgogliosa rincorsa del secondo tempo sarebbe stata impossibile. Infine arriva l', ... Zanetti: “Sono contento che Lautaro sia all’Inter. Quando parlai con Milito…” L’Inter batte di ,isura 1-0 il Verona nel quarto anticipo della 18a giornata di Serie A. (foto GdS Leonardo Bellafemina) Contro un volenteroso quanto impalpabile Hellas , l’Inter con il minimo sforzo ...L'Inter ha studiato con interesse un'occasione di mercato in attacco per quest'inverno: un nuovo bomber, il cui nome è esploso al Mondiale.