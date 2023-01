Alexa diventa babysitter? Lo sconvolgente episodio lascia tutti basiti

Leggi su computermagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023) Chi mai lascerebbe il proprio figlio, o la propria figlia, in mano ad? Questo padre lo ha fatto: ecco quali sono state le conseguenze a cui è andato incontro. Le tecnologie sono sicuramente affidabili sotto diversi aspetti, ma questo non vuol dire che ognuno di noi si debba sentire in dovere di fidarsi ciecamente di loro. Possono commettere degli errori proprio come gli esseri umani, ragione per la quale non dobbiamo pensare che possano essere infallibili dal momento che, come abbiamo detto, hanno un margine di fallimento non indifferente. Non è riportato, è vero, ma non significa che non esista.anche un supporto – Computermagazine.itSembra che sia risultato essere un concetto strano per un padre nel Regno Unito, che di recente è stato condannato per abbandono di minore dopo che aveva affidato la ...