Alessandro Borghese 4 Ristoranti fa tappa a Udine | anticipazioni della puntata del 15 gennaio

Leggi su movieplayer

(Di domenica 15 gennaio 2023)torna stasera su Sky Uno e NOW alle 21:15: il nuovo episodio fae dintorniprosegue il viaggio tra i ristoratori: stasera 15faade dintorni. Il programma va in onda su Sky Uno alle 21:15 ed è disponibile in streaming su NOW e on demand su SKY. Il van di chefarriva al confine più a Nord-Est d'Italia per individuare il miglior ristorante in una dimora storica die dintorni. Nel nuovo appuntamento di, in arrivo domenica 15 su Sky e in streaming ...