Alba Parietti | tra i tutti i suoi ex fidanzati e mariti Christopher Lambert a Giuseppe Lanza di Scalea

(Di domenica 15 gennaio 2023)ed iex, ripercorriamo i grandi amori della showgirl. La vita sentimentale diè sempre stata molto movimentata, sin dai primi anni della sua carriera televisiva quando faceva coppia fissa con Franco Oppini, diventato suo marito nel 1981. Dalla loro unione, l’anno successivo esce Francesco unico figlio della soubrette Il volto tv sarà tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo” in onda dalle 16:30 su Canale 6. Il matrimonio traed l’attore veneto del gruppo “I Gatti Di Vicolo Dei Miracoli” volge al termine nel 1990 ma i due rimangono in buoni rapporti e portano avanti una collaborazione professionale. Lo stesso anno laall’epoca conduttrice della trasmissione sportiva “Galagoal”, incontra allo stadio di Bologna Stefano ...

Tag24

Leggi Anche A 'Verissimo' Iva Zanicchi esi confessano a cuore aperto Leggi Anche Sophie Codegoni è la nuova Bonas di 'Avanti un altro!': il suo debutto nel quiz di Paolo Bonolis ...Redazione Sorrisi Attualità 16:30 domani oggi in onda 14 Gen Gloria Guida,e Iva Zanicchi. Sono solo tre dei tanti ospiti attesi nel weekend di sabato 14 e domenica 15 gennaio, alle ore 16.30 su Canale 5 , per il consueto doppio appuntamento con " Verissimo ". ... Fabio Adami: ex moglie, figli, età e lavoro del compagno di Alba ... Un anno ricco di emozioni potrebbe essere questo 2023 per la conduttrice tv Simona Ventura che ha svelato alcuni suoi progetti professionali e personali al settimanale Intimità. Super Simo è pronta a ...La star di Flash e Animali fantastici Ezra Miller si è dichiarata colpevole di violazione di domicilio relativa a un caso di furto con scasso nel Vermont. Secondo Variety, Ezra Miller ha accettato un ...