Alba Parietti | chi è il nuovo fidanzato Fabio Adami | età | lavoro | vita privata | foto e Instagram

(Di domenica 15 gennaio 2023) Torna puntuale l’appuntamento pomeridiano della domenica di Canale 5 con Verissimo, il programma condotto come sempre a partire dalle 16.30, subito dopo il talent Amici, da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Veronica Peparini e Andreas Muller e a Iva Zanicchi, anche, che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore. Lei che ha ritrovato l’amore in, suocompagno. Quello che continua a farle battere il cuore. View this post onA post shared byOfficialpage (@) Cosa sappiamo suè nato nel 1967, ha ...

Tag24

Leggi Anche A 'Verissimo' Iva Zanicchi esi confessano a cuore aperto Leggi Anche Sophie Codegoni è la nuova Bonas di 'Avanti un altro!': il suo debutto nel quiz di Paolo Bonolis ...Redazione Sorrisi Attualità 16:30 domani oggi in onda 14 Gen Gloria Guida,e Iva Zanicchi. Sono solo tre dei tanti ospiti attesi nel weekend di sabato 14 e domenica 15 gennaio, alle ore 16.30 su Canale 5 , per il consueto doppio appuntamento con " Verissimo ". ... Fabio Adami: ex moglie, figli, età e lavoro del compagno di Alba ... Alba Parietti è raggiante. E non ne fa mistero. Anzi lo dice a gran voce, sui social e oggi anche a Verissimo da Silvia Toffanin. L'amore fa miracoli, ma oltre che a quello per il compagno Fabio Adami ...Domenica 15 gennaio, alle ore 16.30, ospiti incredibili si racconteranno a Verissimo con Silvia Toffanin. Scopriamo chi ci sarà in studio!