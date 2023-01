Al Teatro Parioli | “Settimo Senso – Moana Pozzi” con Euridice Axen dal 19 gennaio

RomaToday

Una sera di Maggio, nel 1993, tornava a casa dalin Roma, con il suo compagno, Maurizio Costanzo, che la mafia aveva deciso di uccidere. L'attentato, in Via Fauro, non riuscì per puro ...... con Cesare Bocci e Galatea Ranzi e la regia di Piero Maccarinelli, prodotto dal "della Pergola" e "il". I biglietti sono acquistabili presso il botteghino dele sul ... "Naso d’argento", spettacolo per bambini al Teatro Parioli Euridice Axen interpreta Moana Pozzi in “SETTIMO SENSO – Moana Pozzi”, di Ruggero Cappuccio, regia di Nadia Baldi. Lo spettacolo che aveva debuttato al Napoli Teatro Festival nel 2020, sarà in scena a ...Sarà "Fred!", spettacolo dedicato a Fred Buscaglione per la regia di Arturo Brachetti con Matthias Martelli e la Roy Paci Band, il primo appuntamento della stagione di concerti per il 2023 della "Soci ...