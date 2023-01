Al Pala Trincone di Monterusciello il 1° Trofeo Città di Pozzuoli di nuoto

Pozzuoli News 24

Napoli . La piscina deldi Monterusciello sarà il teatro l'11 e il 12 febbraio prossimi del 1° Trofeo Città di Pozzuoli di nuoto. La kermesse è stata organizzata dalla Napoli Nuoto con il patrocinio del Comune ...Sfida importantissima, quindi, per la Virtus Pozzuoli che domenica 15 gennaio, alle ore 18:00, disputerà la gara aldi Monteruscello, ma ancora a porte chiuse per la momentanea ... Il 1° Trofeo Città di Pozzuoli di nuoto al Pala Trincone di Monterusciello POZZUOLI - La Virtus Bava Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ala forte Simone Lucarelli. Classe ’96, alto 198 cm per 89 kg, il giocatore ha ...POZZUOLI - La piscina del Pala Trincone di Monterusciello sarà il teatro l’11 e il 12 febbraio prossimi del 1° Trofeo Città di Pozzuoli di nuoto. La kermesse ...