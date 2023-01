Agrigento | 22enne ucciso con una coltellata al cuore

MeridioNews - Edizione Sicilia

Leggi Anche Cattolica Eraclea (), ucciso a coltellate: un fermato Sembra improbabile l'ipotesi del suicidio , ma ancora non è stata esclusa categoricamente. Ilè stato trovato sul ...... nel centro storico di. La giovane vittima è stata trovata distesa sul letto, con ancora i vestiti addosso . Secondo i primi rilievi, ilsarebbe morto a causa di un'unica coltellata ... Agrigento, chi è il 22enne ucciso con una coltellata al cuore Il giovane di origine cinese frequentava l'Accademia di Belle Arti, era stato visto l'ultima volta venerdì sera in occasione di una lite ...AGRIGENTO – Il 22enne cinese Tianzheng Zhang è stato trovato cadavere nel centro storico di Agrigento in un’abitazione di salita Iacono, nei pressi del cortile Santo Spirito. Sarebbe… Leggi ...