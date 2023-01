Ag Osimhen | “Mercato? Ama il Napoli”

(Di domenica 15 gennaio 2023) L’agente diha parlato della possibilità che il calciatore lasci il. Per ora sembrano rimandanti i discorsi Victorè sempre più il capocannoniere di questo campionato di Serie A, tanto che molte squadre europee continuano ad osservarlo per il futuro. Ilestivo è già un punto fisso di alcune società, che L'articolo

Calcio in Pillole

Calciomercato Napoli, Real Madrid su Kvara -Infatti, TuttoJuve scrive sul suo portale di come Kvaratskhelia esiano CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google,...A chi somiglia questo Napoli, chi ricorda, qual è tra i tanti protagonisti il giocatore che ... A inizio stagione, dopo le illustri cessioni sul, nessuno considerava possibile che il ... Mercato Napoli, Osimhen via in estate La risposta dell’agente L'agente di Osimhen ha parlato della possibilità che il calciatore lasci il Napoli. Per ora sembrano rimandanti i discorsi ...Per la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Cremonese Luciano Spalletti starebbe pensando ad un netto turnover. Dopo la vittoria contro la Juventus il Napoli si prepara a sfidare la Cremonese in Coppa I ...