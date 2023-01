Affare con Italiano | de Ketelaere entra in un clamoroso scambio

HTML.it

... destinato ad alternarsiGiroud al centro dell'attacco rossonero e meritevole di attenzione per via dell'esperienza internazionale maturata ai tempi di Liverpool. In più unperché venendo ...... viene proposto a 5,99 al mese (per un totale di 143,76 per i primi due anni a confronto dei soliti 397,68),uno sconto complessivo del 63% . Si tratta di un veroche vi consentirà di ... Regalati il tuo Apple iPhone 13 (Verde): con lo sconto di oggi fai un ... Mykhailo Mudryk è ufficialmente un giocatore del Chelsea. Ad annunciarlo è il club inglese sul proprio sito, col calciatore ucraino che ha firmato addirittura per 8 anni e ...Per il Torino si fa sempre più vicino l'addio di un proprio big, finito ora nel mirino dell'Inter: blitz di Marotta per chiudere l'affare di mercato.