Aereo precipita in Nepal | morti i 72 passeggeri A bordo anche 15 stranieri nessun italiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Unese da 72 posti della Yeti Airlines si è schiantato in una gola mentre atterrava in un aeroporto di recente apertura nella località turistica centrale di Pokhara. Nello schianto sarebberotutti i, tra i quali, riferisce un della compagnia aerea, Sudarshan Bartaula, ci sarebbero15(cinque indiani, quattro russi, due sudcoreani e uno ciascuno dall’Irlanda, dall’Australia, dall’Argentina e dalla Francia). I soccorritori hanno perlustrato il luogo dell’incidente vicino al fiume Seti, che si trova a circa 1,6 chilometri (quasi un miglio) dall’aeroporto internazionale di Pokhara, usando delle corde per estrarre i corpi dai rottami del velivolo.Tek Bahadur K.C., un alto funzionario amministrativo nel distretto di ...

Il portavoce della compagnia Yeti Airlines ha chiarito che l'- in viaggio da Kathmandu a Pokhara - si è schiantato sulla pista durante la fase di atterraggio, prendendo fuoco. Secondo i ...Schianto in Nepal,durante l'atterraggio: morti i 72 passeggeri a bordo. Le autorità locali continuano a cercare sopravvissuti. L'articolo Nepal, schiantodurante l'atterraggio: morti i 72 ... Nepal, aereo precipita in fase di atterraggio: accertata la morte di 44 delle 72 persone a bordo Tutte le 72 persone a bordo dell'aereo della Yeti Airlines precipitato oggi in Nepal sono morte: lo riporta l'emittente tv indiana News 18. Sul velivolo c'erano 68 passeggeri e ...L'emittente News 18 dichiara che non ci sono superstiti. Le autorità locali però parlano di sopravvissuti. Si attende un bilancio ufficiale ...