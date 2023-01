Aereo precipita in Nepal | le ultime drammatiche immagini prima dello schianto | VIDEO

la Repubblica

Diversi stranieri erano a bordo dell', inclusi cinque indiani, quattro russi, un irlandese e due sudcoreani: lo riporta il quotidiano indiano The Economic Times . Non ci sono per il momento ...La'era un ATR - 72 e viaggiava a pieno carico. Al suo impatto al suolo, vicino al fiume Seri, l'ha preso fuoco e altre immagini e video pubblicate dai media asiatici mostrano dense ... Nepal, aereo precipita in fase di atterraggio: morte le 72 persone a bordo Disastro aereo in Nepal: tutti morti i 68 passeggeri (tra i quali molti stranieri: cinque indiani, quattro russi, un irlandese e due sudcoreani) e i 4 membri dell’equipaggio. Il velivolo della Yeti A ...Le 72 persone che si trovavano a bordo del velivolo sono decedute. Non si conoscono per il momento le cause dell'incidente.