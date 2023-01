Aereo precipita in Nepal | le drammatiche immagini dopo lo schianto

(Di domenica 15 gennaio 2023) Fiamme e una grossa colonna di fumo. È la scena del disastroavvenuto a Pokhara, in, che si sono trovati di fronte i soccorritori arrivati sul posto pochi minutilo. Nella tragedia almeno 67 persone hanno perso la vita. Inizialmente un’emittente indiana aveva comunicato la morte di tutti i 72 passeggeri a bordo ma le autorità locali hanno dichiarato che alcuni superstiti sono stati portati in ospedale per le cure. L’della Yeti Airlines èto in una gola e questo rende particolarmente complesse le operazioni di soccorso, ora interrotte con l’arrivo della sera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

la Repubblica

L'della Yeti Airlines e' precipitato in una gola e questo rende particolarmente complesse le operazioni di soccorso, ora interrotte con l'arrivo della sera. 15 gennaio 2023Centinaia di volontari sono impegnati nella ricerca di superstiti, o di altri morti, sulla collina dove l'è caduto. La tv locale ha messo in onda immagini di soccorritori che arrancano attorno ... Nepal, aereo della Yeti Airlines precipita in fase di atterraggio: recuperati i corpi di 69 delle 72 persone … Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Fiamme e una grossa colonna di fumo. E' la scena del disastro aereo avvenuto a Pokhara, in Nepal, che si sono trovati di fronte i ...