Aereo con 72 persone a bordo precipita in Nepal

TGCOM

Unpasseggeri72 persone a bordo si è schiantato domenica non lontano dall'aeroporto di Pokhara, in Nepal. Il volo, l'ATR 72 della ...AGI - Un72 persone (68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio) a bordo si è schiantato in Nepal durante la fase di atterraggio e ha preso fuoco. Il bilancio provvisorio dello schianto è di 16 morti . ... Nepal, aereo con 72 persone a bordo si schianta durante l'atterraggio | Diverse vittime Il volo, della compagnia Yeti Airlines, una compagnia regionale nepalese, era partito da Kathmandu con a bordo 72 persone. Secondo le primissime testimonianze, sarebbero 16 le vittime accertate al ...Nell scorse ore un velivolo che trasportava una settantina di persone è precipitato in Nepal: immane tragedia, almeno 13 i morti ...