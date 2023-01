Aereo caduto in Nepal | soccorritori al lavoro tra denso fumo nero – Video

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono almeno 67 le vittime confermate del disastroavvenuto in, dove undelle Yeti Airlines, con 72 persone a bordo, è precipitato nell’area di Pokhara. Secondo quanto rendono noto fonti locali e dell’esercito, i corpi di una trentina delle vittime sono stati recuperati mentre altri 36 sono ancora nella gola profonda 300 metri in cui è precipitato il velivolo, una posizione che sta rendendo difficili le operazioni di recupero. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tra i passeggeri 15 stranieri. L'ATR - 72 della Yeti Airlines era partito da Kathmandu ed era diretto a Pokhara. L'aereo della Yeti Airlines è precipitato in fase di atterraggio tra il vecchio aeroporto e l'aeroporto internazionale di Pokhara.